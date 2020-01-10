Археологи: древние люди выбирали материал для орудий осознанно

Археологи провели исследования в Олдувайском ущелье на севере Танзании. Специалисты изучали каменные орудия и проверяли, насколько они твердые, прочные и износоустойчивые.

В результате исследования выяснилось, что первобытные люди выбирали камень для орудий по функции и тому, насколько долго собирались его использовать. Иными словами, они выбирали материал так, чтобы поверхность была режущая или прочная.

Чаще всего древние люди использовали для создания каменных орудий кварцит, так как он хорошо подходил для изготовления орудий для резки.

Если древние люди хотели изготовить инструменты для длительной работы и больших нагрузок, то использовали кремнистый сланец.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что найдено самое древнее оружие на Земле.