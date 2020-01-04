В Израиле найдены монеты эпохи правления Гаруна Аль-Рашида

В Израиле археологи нашли в древней гончарной мастерской города Явна тайник с золотыми монетами, относящимися к IX веку н.э. В керамическом горшочке, предназначенном для пищи, было обнаружено 7 хорошо сохранившихся динаров.

Некоторые монеты относятся ко времени правления багдадского халифа Гаруна Аль-Рашида, который позже стал главным героем сказок "Тысяча и одна ночь".

Другие золотые дирхемы были отчеканены исламскими правителями из Северной Африки и Туниса.

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