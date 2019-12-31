Геологи: инки специально построили Мачу-Пикчу в месте разломов

Мачу-Пикчу (Перу) — это полуразрушенный город инков, расположенный на высоте 2450 метров. В течение многих веков он был скрыт от внешнего мира, так как расположен в труднодоступном месте.

Неизвестно, почему Мачу-Пикчу был построен в таком неудобном месте, куда так непросто попасть, а также почему его быстро покинули жители.

Историки предполагали, что император выбрал именно это место для строительства города, чтобы "показать величие своей власти". Но доказать это сложно. К тому же известно, что другие императорские города-святилища инки возводили в более благоприятных местах.

В результате нового исследования ученые выяснили, что причина строительства Мачу-Пикчу именно в этом месте скрыта под горой. Геолог Руальдо Менегат из Бразилии считает, что Мачу-Пикчу построили здесь потому, что в этом месте проходит точка пересечения сразу нескольких геологических разломов.

Ученые считают, что это давало инкам много преимуществ. Талая и дождевая вода стекали именно вдоль разломов и обильно питали поля и питьевые каналы. Но как именно им удалось вычислить эти геологические разломы, не сообщается.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что легендарный город Мачу-Пикчу могут уничтожить микробы.