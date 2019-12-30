В Турции найдена плита с изображением богини Деметры возрастом 1800

В Турции в районе древнего города Адрианополис обнаружили известняковую 1800-плиту с изображением женщины.

На плите изображена женщина в местной одежде, с колосьями пшеницы в правой руке и поясным ремнем со змеей. Специалисты считают, что это Деметра, богиня урожая и земледелия. В римский период ее очень почитали в Адрианополисе, так как там велась активная деятельность в области виноделия.

Древний город Адрианополис в течение долгого времени был важным местом паломничества во времена раннего христианства. В VIII веке н. э. города утратил свое значение.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Турции нашли подземный город возрастом 5000 лет.