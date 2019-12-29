Затопленный храм Пернатого Змея ацтеков является моделью Вселенной

Специалисты считают, что данное сооружение - модель Вселенной.

По мнению ученых, четыре подводные комнаты являются визуальной иллюстрацией теории Большого взрыва.

Археологи считают, что часть храма затопили специально, создавая таким образом иллюзию космической пустоты. По некоторым сведениям, совокупность структур под водой является изображением точной схемы Солнечной системы. Ученые пока не могут объяснить, как ацтеки смогли настолько точно создать модель Вселенной.

Специалисты планируют изучить остальные части храма.

Данное сооружение было обнаружено еще в начале XX века. Его характерная особенность - это наличие ряда повторяющихся изображений пернатого змея и неизвестного существа.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Мексике найдена стена, построенная ацтеками из черепов.