Археологи обнаружили в древнем могиле "кольцо бессмертия"

Британские археологи в процессе раскопок в районе аэропорта в Уорикшире обнаружили могилу "кольцом бессмертия".

Захоронение было нашли в деревне Багинтоне. Раньше здесь находился древнеримский форт Лант. В одной из могил обнаружили девочку.

Археологи обнаружили в могиле кольцо с изображением цикады. У древних римлян его считали символом бессмертия. Ученые считают, что кольцо положили родственники умершей, веря, что она обретет бессмертие в загробном мире. Также в могиле нашли драгоценности, в частности декоративные броши и зеркало.

Данные артефакты были обнаружили еще в 2017 году. Но доказать их историческую ценность смогли только сейчас.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что могила Астерикса найдена в Британии.