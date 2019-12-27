В Великом Новгороде покажут считавшиеся утерянными фрески XII века

27 декабря в Новгородском кремле открывается выставка "Новые открытия Древнего Новгорода", на которой будут представлены важные археологические артефакты. Жители Великого Новгорода смогут среди артефактов увидеть фрески, которые были сделаны в церкви Благовещения (построена в 1103 году).

Ранее ученые считали, что эти фрески утеряны. Но в ходе раскопок, проводившихся в период с 2000 по 2019 год, были найдены фрагменты этих фресок.

На фресках XII века, являющихся ключевыми объектами выставки, содержатся надписи на кириллице и глаголице. Археологи утверждают, что эти фрески - древнейшие из найденных в России.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Новгороде нашли монеты тысячелетнего возраста.