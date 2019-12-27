Археологи обнаружили в Мексике 55-метровый дворец майя

Археологи обнаружили дворец цивилизации майя.

Дворец обнаружили в археологической зоне Кулуба, которая находится в мексиканском штате Юкатан. Длина сооружения составляет 55 метров, ширина 15 метров, а высота — 6 метров.

По словам археологов, дворец пережил две фазы использования. Первая фаза относится к 600-900 годам н.э., а вторая — к 850-1015 годам н.э.

Цивилизация майя начала формироваться к 200-250 годам до н.э.

Майя строили целые каменные города, большую часть из которых они оставили задолго до появления там европейцев.

Майя создали уникальный календарь, использовали иероглифическую систему письма, а также хорошо знали астрономию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Теотиуакане обнаружены артефакты исчезнувшей цивилизации.