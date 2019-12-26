Археологи обнаружили в Иордании древнюю шахматную фигуру

Археологи обнаружили в Иордании самую древнюю шахматную фигуру.

Ученые сообщили, что данная находка была сделана еще в 1991 году в ходе раскопок и исследования поселения торговцев, которое находилось на пересечении одного из древних восточных торговых путей.

Обнаруженный предмет представляет собой прямоугольный высеченный камень, а сверху расположены два выступа. В процессе анализа специалисты выяснили, что фигура была изготовлена в период между 680 и 749 годами н.э. Ученые предполагают, что этот предмет представляет собой современный образ ладьи.

Археологи рассказали, что около 4 тыс. лет назад среди жителей Евразии стали популярны настольные игры. Шахматы появились в Индии около 14 веков назад.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Теотиуакане обнаружены артефакты исчезнувшей цивилизации.