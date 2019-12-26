Биологи: танец возник около 6 млн лет назад

Японские приматологи провели исследование с участием семи шимпанзе: трех самцов и четырех самок.

Животным включали специально подобранные фортепианные мелодии продолжительностью две минуты. Слушая музыку, шимпанзе качали головами и туловищем, раскачиваясь взад и вперед, а также пытались "петь". Также шимпанзе иногда даже хлопали в ладоши и стучали пальцами или ступнями в такт музыке. Ученые выяснили, что ритмическая музыка заставляет реагировать движением не только людей, но и животных. Все семь шимпанзе именно двигались под музыку.

Исследования, проводившиеся ранее, показали, что шимпанзе могут исполнять "танец дождя", когда слышат шум водопада или дождя.

В результате ученые пришли к выводу, что некоторые биологические основы музыки и танца существовали у общего предка людей и шимпанзе примерно 6 миллионов лет назад. Ученые планируют продолжить исследования, чтобы выявить больше сходств и различий в реакции на звук среди шимпанзе и людей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что шимпанзе создают рок-музыку, бросая камни в деревья.