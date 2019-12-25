Археологи обнаружили каменный саркофаг рыцаря эпохи Средневековья

Археологи обнаружили каменный саркофаг рыцаря эпохи Средневековья. Подняв крышку саркофага, археологи увидели горящие внутри лампадки с маслом и фитилями. Это так называемые вечные лампы Брно. Никакой техники нет, но каким-то образом масло горит в течение нескольких сотен лет.

Вероятно, в лампадах содержится какая-то химическая смесь, которая начинает гореть от контакта с кислородом.

Более сложная загадка - это знаменитый храм Байи. Тоннели сооружения ведут под воду, так как считалось, что там находится вход в загробный мир.

Ученые полагают, что тоннели Байи ведут в неизученную систему пещер.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Теотиуакане обнаружены артефакты исчезнувшей цивилизации.