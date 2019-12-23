В гибели императоров Римской империи выявили закономерность

Американские ученые выяснили, что с момента начала правления очередного римского императора и до его смерти риск насильственного ухода из жизни резко возрастал, а потом постепенно снижался. Согласно историческим источникам, из 69 правителей Римской империи 43 императора (62%) были убиты, погибли во время сражений или покончили жизнь самоубийством.

Основателем Римской империи считается Август Цезарь. В 31 году до н.э. он объявил себя императором. В процессе исследования ученые выяснили, что хотя общие причины насильственных смертей римских императоров не были установлены, между ними есть много общего.

Исследователи использовали определенные статистические методы, которые позволяют оценить надежность механических компонентов. Они смоделировали типичный отрезок времени с момента правления императора и до его кончины. В результате выяснилось, что в первый год правления императора был самый высокий риск насильственной смерти. Далее риск плавно снижался и стабилизировался на 8-м году правления, а потом снова возрастал и к 12-му году правления достигал своего пика.

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