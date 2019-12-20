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Источник Правда.Ру

Пушкин умер на том самом диване, который стоит в музее Петербурга

Непознанное » Прошлое

В течение долгого времени диван, на котором скончался Александр Сергеевич Пушкин, считался лишь предметом того времени. Диван был подарен музею-квартире Пушкина в 1937 году ученым, секретарем Эрмитажа, Марком Философовым. Как утверждает Философов, диван был подарен его предкам родственниками великого поэта.

Однако никто не мог ни опровергнуть, ни доказать тот факт, что это действительно тот диван, на котором лежал смертельно раненый Пушкин.

Директор мемориальной квартиры Пушкина Галина Седова выяснила, что Философовы жили очень далеко и от Санкт-Петербурга, где и расположена квартира-музей, и от заповедника Пушкина, села Михайловское. Но было известно, что вдова поэта Наталья Николаевна Гончарова действительно раздавала его вещи знакомым.

Действительно ли Пушкин лежал на этом диване, когда вернулся после дуэли домой?

Тогда Галина Седова решила обратиться к криминалистам с просьбой выяснить, действительно ли Пушкин лежал на этом диване после дуэли.

В музее Пушкина сохранилась его окровавленная жилетка. С ее помощью удалось установить истину. Эксперты решили сначала проверить, мог ли поэт вообще лечь на этот диван. Оказалось, что, будучи невысокого роста, Пушкин мог легко поместиться на диване. Потом специалисты взяли 27 проб с тот места, которое могло бы пропитаться его кровью. Также были взяты пробы с жилетки. В итоге выяснилось, что диван из красного дерева с большой долей вероятности принадлежал именно Пушкину.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, где на самом деле похоронен Пушкин.

Темы поэт диван музей пушкин санкт-петерубрг
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