Антрополог из Индии смогла наладить контакт с дикими племенами

Одно из самых изолированных племен в мире — это сентинельцы, населяющие Андаманские острова, а именно Северный Сентинельский остров. Численность этого племени невелика - всего 40 человек. Сентинельцы живут в полной изоляции. Они начинают вести себя агрессивно, когда происходят какие-то вмешательства извне.

Правительство Индии запретило посещение острова. Кроме того, государство защищает это племя от болезней, которые могут принести с собой чужаки и от которых у сентинельцев нет иммунитета.

Мадхумала Чаттопадхай, известная в Индии ученый-антрополог, всегда хотела познакомиться с представителями этого племени, изучить их традиции и обычаи. В 1991 году она смогла установить контакт с представителями этого племени.

Как же ей это удалось?

Гениальная идея антрополога заключалась в следующем: как только лодка приблизилась к острову, она и члены ее команды стали бросать в воду кокосы. Это показало жителям острова, что они пришли с миром.

Аборигены начали вылавливать орехи из воды. Племя не стало трогать команду. Через некоторое время Мадхумала Чаттопадхай снова вернулась на остров. В этот раз сентинельцы сами залезли в лодку за кокосами. Антрополог смогла изучить еще племя джарава, тоже изолированное от мира. Она смогла наладить с племенем контакт и даже помогала им лечить раненых и заботиться о детях. Так, женщина внесла вклад в исследование ранее не изученных племен.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что японцы обнаружили на необитаемом острове семь человек.