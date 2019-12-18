Как в Древнем Египте возник образ женщины-врача Мерит Птах?

Ученые пришли к выводу, что древнеегипетской женщины-врача по имени Мерит Птах не существовало.

Научный сотрудник Центра египтологических исследований РАН Роман Орехов в интервью "Правде.Ру" рассказал, как в Древнем Египте возник образ женщины-врача Мерит Птах.

— В мемфисском регионе очень много стел, скульптур, связанных именно с врачебной деятельностью. Так как Птах был покровителем Мемфиса и, вероятно, был из этого региона.

Долина Царей существовала еще во времена Нового царства. В Древнем царстве было много известных лекарей, которые погребены как раз в Гизе.

У каждого древнеегипетского чиновника была супруга, возможно, она и была начальницей над лекарями. Штат лекарей был большой, скорее всего, они специализировались по разным болезням.

— Я предполагаю, что эта женщина занималась лечением гинекологических заболеваний. Вполне возможно, что существовала такая специализация.

— Вероятно, в Египте было какое-то разграничение между мужскими специальностями и женскими. Если женщина носила подобный титул, то тогда вполне возможно она занималась именно женскими болезнями, возможно, она была главным врачом. Здесь все врачи, которые в эпоху Древнего царства были связаны, так или иначе, или с культом либо богини Сехмет, либо с культом Птаха.

— Мерит Птах буквально означает возлюбленная Птаха. Получается, что она была просто служительницей культа данного Бога. Если бы она была жрицей Сехмет, например, в эпоху Нового царства, вполне возможно, она была бы врачом. Если она не была жрицей в эпоху Нового царства, жрицей Сехмет, соответственно, она не могла быть.