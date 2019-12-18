В Греции найдены две гробницы возрастом 3500 лет

Археологи из Университета Цинциннати нашли в Греции в городе Пилос две древние гробницы. В гробницах было огромное количество ценных артефактов, в том числе и золотых изделий.

В Греции найдены древние гробницы, полные сокровищ

Ученые обследовали местность вокруг могилы "воина с грифоном" (1450 год до н.э.). Среди богатых погребальных даров были найдены: табличка из слоновой кости с изображением полульва-полуорла и агатовый камень-печать, на котором была изображена сцена сражения.

Возраст новооткрытых гробниц составляет около 3 500 лет. Благодаря найденным в них находкам, ученые смогли узнать новые детали о жизни и культуре древнего Средиземноморья.

Археологам не удалось установить личность похороненных людей, но они выяснили, что эти люди жили в переходный период. Племена вели закрытый образ жизни. С определенного момента наступает перелом, так как в могилах стали находить большое количество ценностей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Греции обнаружено крупное захоронение времен римской эпохи.