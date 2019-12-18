По жвачке из смолы удалось восстановить портрет древнего ребенка

В Дании ученые обнаружили жевательную резинку, возраст которой оказался более 5700 лет. По словам археологов, им удалось установить последовательность генома десны и впервые извлечь информацию не из древних костей или зубов, а из продукта.

Жвачка была сделана из березовой смолы. ДНК в жвачке хорошо сохранилась. Это даже позволило ученым "увидеть" девочку, которая ее жевала, и сделать снимок ее жизни.

У древней девочки была трудная жизнь

Как выяснили археологи, у нее были черные волосы, голубые глаза и смуглая кожа. До жевательной резинки она ела утку и фундук.

На основании микробиома ротовой полости ученые выяснили, что у нее была трудная жизнь, возможно, девочка страдала мононуклеозом (острой вирусной инфекцией, приводящей ко множественному увеличению лимфоузлов, вовлечению в процесс печени и селезенки, а также к изменениям в системе крови).

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Дании обнаружили щит викинга.