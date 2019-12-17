В Турции в гробницах археологи нашли древние ассирийские тексты

Археологи в ходе раскопок в каменных гробницах, расположенных в Турции, обнаружили эпитафии. Стоит отметить, что надписи, сделанные на диалекте, заимствованном из древнего арамейского языка, впервые были обнаружены в Турции.

Руководитель раскопок Ирфан Йылдыз сообщил, что одно надгробие с надписью установлено священнику по имени Моноха. Информация по второй эпитафии пока не приводится.

Исследования еще будут проводиться, так как ученым еще нужно будет выяснить происхождение этих надписей и возраст найденной гробницы.

Предками ассирийцев считаются жители Месопотамии. Из основной язык - семитский. Этот народ населяли берег реки Тигр.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Турции найдены украшения возрастом около 8500 лет.