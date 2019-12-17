Археологи нашли в Турции древние украшения из зубов человека

Археологи, проводившие раскопки на Ближнем Востоке, нашли старинные бусы, сделанные из человеческих зубов.

Уникальную находку обнаружили на раскопках в Турции в неолитическом поселке Чатал-Хююк. Подобный артефакт впервые обнаружили на Ближнем Востоке.

Пока археологам удалось найти только два зуба с дырочками под нить. Вероятно, их носили как кулоны. Также их могли использовать как составной элемент в бусах или браслетах. Ученые утверждают, что данному украшению около 8500 лет.

На каждом зубе обнаружены тонкие просверленные туннели конической формы. Такие обычно встречаются на украшениях.

Зубы животных и людей в древности в Европе часто использовали для создания украшений. Но на территории Ближнего Востока ранее не находили такие артефакты.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что археологи нашли в Египте статую маленького сфинкса.