Археологи нашли в Италии роскошный храм Митры

В Италии в ходе проведения исследовательских работ в древнем городе Остия ученые нашли подземный храм, посвященный богу Митре. По оценкам ученых, храму около 1600 лет. В то время в Римской империи процветал культ бога Митры. Он был широко распространен в армии. В честь бога Митры храмы строили под землей.

Митра — главный персонаж римских мистерий. Останки одного из таких храмов ученые находили в Остии. В храме сохранилось роскошное убранство. Самый важный зал, спелеум, находился на нижнем уровне. Пол храма выложен из мрамора разных цветов. Также в зале были обнаружены скамейка, ритуальный колодец и клумба, на которой, скорее всего, выращивали некое священное растение.

По мнению ученых, храм очень активно использовался: здесь часто совершались церемонии и жертвоприношения животных.

Первыми начали поклоняться богу Митре персы.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что в Риме нашли древнейший портрет апостола Павла.