Археологи нашли в Чичен-Ице неизвестный 1000-летний текст майя

В Мексике ученые в процессе исследования храма улиток в знаменитом древнем городе майя Чичен-Ица обнаружили ранее неизвестную 1000-летнюю каменную плиту с иероглифами и рисунками. Длина плиты из известняка 1,6 метра, а ширина - 1,4 метра.

Данная находка удивила ученых. Археологам еще предстоит расшифровать этот текст. А вот изображения ученые уже начали исследовать.

На плите изображены люди, связанные веревками. Возможно, это военнопленные, которых потом принесли в жертву богам.

Несмотря на то, что плиту обнаружили в здании, предназначена она была для других целей. В храме она появилась позже, возможно, она служила алтарем. Ее первоначальное предназначение еще предстоит выяснить.

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