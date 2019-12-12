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Предки человека научились говорить 20 миллионов лет назад

Непознанное » Прошлое

Раньше ученые считали, что человеческая речь появилась около 200 тысяч лет назад, но теперь появилась теория, согласно которой речь возникла около 20 миллионов лет тому назад.

Ученые утверждали, что для развития речи должна была сформироваться низкая гортань, которая позволяла человеку выговаривать слова и предложения.

Но теперь у специалистов появились данные о том, что первое общение могло быть около 20 миллионов лет назад.

Новое представление о времени появления речи позволит дать более простое объяснение того, как человеческая речь стала мощным инструментом эволюции человека за такой непродолжительный срок, так как срок, как теперь выяснилось, был в 100 раз больше, чем ранее считали исследователи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что человека человеком сделала не способность к речи.

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