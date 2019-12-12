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Найдено "семейное" фото Стоунхенджа, сделанное в 1875 году

Непознанное » Прошлое

Государственная комиссия "Британское наследие" обнаружила одну из первых в истории фотографий Стоунхенджа, сделанную 144 года назад.

100 лет назад кромлех перешел из частных рук в собственность британцев. Чтобы отпраздновать эту дату, члены комиссии попросили жителей Великобритании прислать фотографии памятника, которые у них есть.

Просмотрев более 1000 фотографий, эксперты обнаружили снимок, который прислала семья Раут. Оказалось, что эта фотография была сделана в 1875 году. Это один из самых старых снимков, на которых присутствуют люди.

Уникальный снимок

На одном снимке запечатлены люди, которые сидят на камнях (в настоящее время это строго запрещено). На другом снимке — эта же группа людей, но в конном экипаже.

Все герои снимков одеты в нарядные выходные костюмы и шляпы.

Члены комиссии надеются, что смогут найти еще более ранние фотографии. Самая ранняя фотография Стоунхенджа была сделана в 1853 году, но на ней нет людей.

Темы снимок стоунхендж фотография великобритания
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