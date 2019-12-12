Государственная комиссия "Британское наследие" обнаружила одну из первых в истории фотографий Стоунхенджа, сделанную 144 года назад.
100 лет назад кромлех перешел из частных рук в собственность британцев. Чтобы отпраздновать эту дату, члены комиссии попросили жителей Великобритании прислать фотографии памятника, которые у них есть.
Просмотрев более 1000 фотографий, эксперты обнаружили снимок, который прислала семья Раут. Оказалось, что эта фотография была сделана в 1875 году. Это один из самых старых снимков, на которых присутствуют люди.
На одном снимке запечатлены люди, которые сидят на камнях (в настоящее время это строго запрещено). На другом снимке — эта же группа людей, но в конном экипаже.
Все герои снимков одеты в нарядные выходные костюмы и шляпы.
Члены комиссии надеются, что смогут найти еще более ранние фотографии. Самая ранняя фотография Стоунхенджа была сделана в 1853 году, но на ней нет людей.
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