В Индонезии нашли наскальные рисунки, сделанные 44 тысяч лет назад

Ученые обнаружили в Индонезии самые древние наскальные рисунки, созданные человеком. Возраст рисунков 44 тысячи лет.

На рисунке изображены фантастические фигуры полулюдей-полуживотных. У существ человеческие тела, но у одного из них голова птицы, а у другого - хвост.

Рисунки намного сложнее, чем можно было ожидать от примитивных племен

Ученые отмечают, что на рисунках изображено несколько персонажей, также художник изобразил некий сюжет. Некоторые существа, возможно, они доисторические, имеют сверхъестественные черты.

Другие известные изображения такого уровня сложности были сделаны 20 тысяч лет назад.

Ранее археологи считали, что до этого времени люди могли только оставлять отпечатки ладоней на стенах пещер. Теперь ученые полагают, что если наскальные рисунки уже 44 тысячи лет назад были так хорошо развиты, то, может быть, они появились намного раньше.

Уникальная находка была найдена на острове Сулавеси — одном из самых ранних известных мест поселения Homo sapiens.

Ранее ученые обнаружили уникальные наскальные рисунки в Узбекистане.