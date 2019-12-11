Археологи нашли в Эстонии редкое захоронение эпохи викингов

В Эстонии археологи нашли символическое воинское захоронение. В нем находились фрагменты оружия эпохи викингов и различные артефакты.

В прошлом году здесь нашли большое количество мечей возрастом 1000 лет. Ранее ученые полагали, что это оружие викингов. Но благодаря новой находки они иначе взглянули на данные артефакты.

Символические погребения (без человеческих останков) характерны для викингов.

Ученые обнаружили в могиле фрагменты меча, наконечники стрел, фрагменты уздечки и боевых ножей. Также в захоронении были ножницы для стрижки овец и брошь в форме арбалета. На основании данных артефактов археологи предположили, что погребальные предметы принадлежали местным воинам из древнего графства Равала.

Археолог Маури Киудсоо считает, что это оружие очень напоминает оружие викингов. Он пояснил, что нельзя сделать выводы по происхождению людей, основанные только на оружии, так как данные типы мечей использовали предки скандинавов и эстонцев, а также другие народы, проживавшие в данном регионе в то время.