В Египте найдены захоронения людей с загадочными конусами на головах

Археологи в ходе раскопок, проводившихся на территории древнего города Ахетатона в Египте, обнаружили захоронения возрастом 3300 лет. В них находились люди, на головах которых были мистические объекты в виде конусов. Археологи работали в египетском городе Амарна, рядом с которым расположены руины Ахетатона.

Загадочный город и реальные "шапки"-конусы

Этот город считается одним из самых загадочных: он существовал всего 15 лет, а после смерти фараона Эхнатона его покинули жители.

В захоронениях находились тела людей низкого социального статуса. На их головах находились загадочные головные конусовидные уборы высотой всего 8 см. Они плохо сохранились, в них полно дырок, которые, скорее всего, проделали насекомые. По словам ученых, конусы сделаны из пчелиного воска. Это сенсационное открытие, так как такие конусы были обнаружены впервые.

Известно, что на многих древнеегипетских изображениях можно встретить людей, на головах которых видны небольшие странные приспособления. Археологи ранее никогда не находили эти предметы, поэтому считалось, что это некие символы, которые использовали художники. Но теперь выяснилось, что это были реальные предметы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Египте обнаружили мумию возрастом 2000 лет.