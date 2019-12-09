Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Археологи нашли в Ярославле вислую печать Александра Невского

Непознанное » Прошлое

Печать была найдена в 2019 году в ходе раскопок, проводившихся в центре Ярославля.

В общей сложности за последние 10 лет археологам удалось найти в Ярославле на территории так называемого Рубленого города 7 княжеских вислых печатей. Владельцами этих печатей были исторические деятели конца XII — первой половины XIII века.

Находка в виде вислой печати Александра Невского очень удивила специалистов, так как до этого такие печати находили обычно на Новгородчине.

Основной вопрос, который теперь предстоит выяснить ученым, в том, чтобы выяснить, к какому периоду относится находка — домонгольскому или послемонгольскому. 

прошлое история археология вислая печать александр невский
Актуальная аналитика
Декабрь
10 декабря: День прав человека, День футбола и Плевна
Здоровье и профилактика
Перец чили: почему его стоит добавлять в пищу
Новости спорта
Игроки совести: когда политика вторглась в футбол (часть 2)
Последние материалы
Археологи нашли в Ярославле вислую печать Александра Невского
США отказывают в визах большей части украинцев
10 декабря: День прав человека, День футбола и Плевна
Социальные службы могли предотвратить гибель ребёнка в Удмуртии
Признание Крыма российским для Турции имеет плюс
Российские войска смогут имитировать движение бронетехники
Петербуржец пел блатные песни после того, как порезал таксиста
Открытие: найдена возможная причина развития диабета, деменции и рака
Евросоюз создаст аналог "акта Магнитского"
В Калуге мужчина избивал подругу в гостях, пока та не умерла
Популярное
Шоу-бизнес
Участник "Голоса" бросил в Полину Гагарину горстью семечек

17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".

Участник "Голоса" бросил в Полину Гагарину горстью семечек
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Новости Белоруссии
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Здоровье
Причины гормонального сбоя у мужчин и женщин
Бывший СССР
Филолог: переход на латиницу грозит Казахстану катаклизмами
Вячеслав Шпаковский "Цербер" - воздушный БПЛА с гранатометом Вячеслав Шпаковский Василий Амирджанов Медведев предпочел аудиторию развлекательного ТВ Василий Амирджанов Любовь Степушова Что покажет саммит "нормандского формата" в Париже Любовь Степушова
Комментарии
Глава РУСАДА: российскому спорту нужны глобальные изменения
В России предложили приравнять хищение бюджетных средств к госизмене
В России предложили приравнять хищение бюджетных средств к госизмене
Президент РФ: США открыто планируют в космосе боевые операции
Пушков объяснил, почему Ельцин не присоединил Крым
Глава РУСАДА: российскому спорту нужны глобальные изменения
На кого работает наше правительство
На кого работает наше правительство
В Совфеде решили разобраться с чиновниками после решения WADA
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Прокуратура проверит видео с нецензурной бранью главы Липецка
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Девочку-подростка из Питера изнасиловал приезжий из Таджикистана
Экс-депутат парламента Великобритании: "Нам лгали по делу Скрипалей"
Экс-депутат парламента Великобритании: "Нам лгали по делу Скрипалей"
Политолог Сатановский: ДНР и ЛНР ожидает "тотальная зачистка"
Министр Колобков назвал хорошими шансы России на апелляцию в CAS
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ