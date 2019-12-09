Археологи нашли в Ярославле вислую печать Александра Невского

Печать была найдена в 2019 году в ходе раскопок, проводившихся в центре Ярославля.

В общей сложности за последние 10 лет археологам удалось найти в Ярославле на территории так называемого Рубленого города 7 княжеских вислых печатей. Владельцами этих печатей были исторические деятели конца XII — первой половины XIII века.

Находка в виде вислой печати Александра Невского очень удивила специалистов, так как до этого такие печати находили обычно на Новгородчине.

Основной вопрос, который теперь предстоит выяснить ученым, в том, чтобы выяснить, к какому периоду относится находка — домонгольскому или послемонгольскому.