Печать была найдена в 2019 году в ходе раскопок, проводившихся в центре Ярославля.
В общей сложности за последние 10 лет археологам удалось найти в Ярославле на территории так называемого Рубленого города 7 княжеских вислых печатей. Владельцами этих печатей были исторические деятели конца XII — первой половины XIII века.
Находка в виде вислой печати Александра Невского очень удивила специалистов, так как до этого такие печати находили обычно на Новгородчине.
Основной вопрос, который теперь предстоит выяснить ученым, в том, чтобы выяснить, к какому периоду относится находка — домонгольскому или послемонгольскому.
17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".