Открытие: древние римляне привозили древесину из Франции

Специалисты проанализировали часть деревянных досок, которым 2000 лет и в результате пришли к интересным выводам о Римской империи. Ученые выяснили, что древесина, найденная в сердце Древнего Рима, была привезена из-за границы. Данное открытие помогло ученым понять принцип строительства Рима.

Специалисты отмечают, что доски прекрасно сохранились, так как они в течение многих веков были погружены в заболоченную землю и были защищены от вредных воздействий.

Ученые сначала изучили годичные кольца и пришли к выводу, что 4 доски были сделаны из деревьев, возраст которых более 250 лет, когда их рубили лесорубы.

В результате исследования ученые выяснили, что материал досок совпадает с дубами из гор на юго-востоке Франции. Следовательно, эти доски сделали из деревьев, находящихся на расстоянии около 1700 километров от Рима. Также ученые выяснили, что деревья были вырублены в период между 40 и 60 годами н.э.

По длине досок и расстоянию от Рима стало ясно, что доски перевозили профессиональные торговцы. Скорее всего их спускали по основным водным путям.

Это одно из первых исследований, и оно поможет ученым по-новому взглянуть на древесину Древнего Рима.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что древние римлянки наряжались от-кутюр.