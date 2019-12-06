Известный уфолог Скотт Уоринг, который живет и работает в Тайване, на своем официальном сайте заявил, что обнаружил на видеозаписи "живой" НЛО. По словам Уоринга, это произошло в процессе исследования материалов миссии STS-115 шаттла Atlantis (полет состоялся в 2006 году).
Уоринг утверждает, что просмотрел запись и увидел НЛО, который, как считает исследователь - живое существо.
Скотт Уоринг в течение многих лет занимается исследованием НЛО. Он убежден, что инопланетная цивилизация существует.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что мексиканские военные признали факт существования НЛО.
Вчера президент России подписал ряд документов, которые будут определять некоторые стороны жизни страны.Особого внимания, поскольку это касается всех, без исключения, жителей страны, заслуживает закон, вносящий изменения в бюджет государства.