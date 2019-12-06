Скот Уоринг обнаружил "живой" НЛО возле космического корабля Atlantis

Известный уфолог Скотт Уоринг, который живет и работает в Тайване, на своем официальном сайте заявил, что обнаружил на видеозаписи "живой" НЛО. По словам Уоринга, это произошло в процессе исследования материалов миссии STS-115 шаттла Atlantis (полет состоялся в 2006 году).

Уоринг утверждает, что просмотрел запись и увидел НЛО, который, как считает исследователь - живое существо.

Скотт Уоринг в течение многих лет занимается исследованием НЛО. Он убежден, что инопланетная цивилизация существует.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что мексиканские военные признали факт существования НЛО.