В Египте под грудой мусора обнаружили украшения фараона Рамзеcа II

Египетские археологи совместно со своими коллегами из Германии проводят раскопки в Матарии.

В этом году раскопки велись в юго-западной части археологического участка. Под слоем археологического мусора ученые нашли большое количество любопытных артефактов.

В частности, им удалось найти глиняную стену, поверхность которой покрывали различные изображения.

В толстом слое мусора возле нее ученые нашли фрагменты скульптуры Среднего царства (2040-1783 гг. до н. э.) и разные формы для изготовления амулетов.

Кроме того, археологи обнаружили обломки барельефов из храма периода правления фараона Рамзеса II, среди которых была найдена хорошо сохранившаяся плита с изображением самого Рамзеса II.

На расположенном рядом участке археологи нашли фрагменты двух царских скульптур. Одна из, скорее всего, изображает фараона Сети II. Вторая сделана из красного гранита, и, по мнению ученых, она могла изображать супругу фараона или одн из богинь — Исиду или Хатхор. Самые древние из найденных артефактов относятся к 3500 году до н.э.