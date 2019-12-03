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Источник Правда.Ру

Археологи обнаружили скрытые татуировки на мумиях Древнего Египта

Непознанное » Прошлое

Ученые из Университета Миссури в Сент-Луисе изучили семь женских мумий возрастом около 3000 лет. Все они украшены татуировками. Мумии были обнаружены в некрополе города Дейр-эль-Медина.

До открытия этого некрополя египтологи знали только о шести мумиях с татуировками. Инфракрасный сканер помог ученым увидеть то, что скрыто от глаз человека.

Всего ученым удалось обнаружить 30 скрытых татуировок. Они смогли их идентифицировать.

Так, руки одной из мумий были покрыты крестообразными узорами. Таких татуировок нет ни у одной из двенадцати мумий. Некоторые ее рисунки похожи на иероглифы, использовавшиеся в древнеегипетской письменности.

Возможно, эта женщина была жрицей. У другой мумии на шее была обнаружена скрытая татуировка. Оказалось, что эта татуировка является древнеегипетским символом защиты и исцеления. Также на той же мумии обнаружили изображение "сидящего" на шее павиана.

По словам ученых, были обнаружены только мумии татуированных женщин. Это может свидетельствовать о том, что татуировки были только у жриц или целительниц. Мумии не удалось идентифицировать.

Темы мумии египет ученые археология татуировки
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