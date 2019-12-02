В шотландской деревне Комри нашли "мохнатый лед"

В Шотландии в небольшой деревне Комри женщине по имени Жаклин Уилсон удалось сделать несколько необычных фотографий, на которых запечатлено странное явление, напоминающее "мохнатый лед". Его структура очень напоминает волосы.

Ученые рассказали, что такая структура образуется очень редко, только при условии, что температура воздуха не должна превышать 0,2-0,4 градуса.

Еще в 2015 году ученые из Германии и Швейцарии выяснили, как образуется "мохнатый лет". Они провели исследование и выяснили, что важную роль в формировании такой необычной структуры играют грибы.

Данное открытие доказало теорию Альфреда Вегенера, которую он озвучил около 100 лет назад.