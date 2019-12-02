Антропологи нашли предка человека, который жил 11 млн лет назад

В Германии обнаружен неизвестный предок человека, который жил 11 миллионов лет назад.

Исследователи пришли к выводу, что им удалось найти хорошо сохранившиеся кости конечностей древних человекообразных обезьян, которым дали имя Danuvius guggenmosi.

Ученые изучили останки и на их основании смогли воссоздать строение скелета Danuvius guggenmosi. Также они выяснили, каким образом гоминид передвигался.

Антропологи выяснили, что человекообразные обезьяны передвигались на двух ногах, а верхними конечностями цеплялись за ветки. В процессе передвижения вымерший гоминид опирался на прямые ноги, как человек, а не ходил на полусогнутых ногах как шимпанзе или горилла.

По словам исследователей, по внешнему виду древний предок был поход на современных шимпанзе бонобо.