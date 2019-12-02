В Германии обнаружен неизвестный предок человека, который жил 11 миллионов лет назад.
Исследователи пришли к выводу, что им удалось найти хорошо сохранившиеся кости конечностей древних человекообразных обезьян, которым дали имя Danuvius guggenmosi.
Ученые изучили останки и на их основании смогли воссоздать строение скелета Danuvius guggenmosi. Также они выяснили, каким образом гоминид передвигался.
Антропологи выяснили, что человекообразные обезьяны передвигались на двух ногах, а верхними конечностями цеплялись за ветки. В процессе передвижения вымерший гоминид опирался на прямые ноги, как человек, а не ходил на полусогнутых ногах как шимпанзе или горилла.
По словам исследователей, по внешнему виду древний предок был поход на современных шимпанзе бонобо.
Ученые Международного центра гоминологии прибыли в Башкирию с целью найти следы снежного человека.