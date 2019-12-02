Российский ученый Игорь Бурцев рассказал о встречах с йети

Весной этого года в Башкирии в районе Бирска на видео удалось снять йети. Ученые Международного центра гоминологии прибыли в Башкирию с целью найти его следы.

О том, какие есть свидетельства, доказывающие реальное существование снежного человека, в интервью "Правде.Ру" рассказал Игорь Бурцев, кандидат исторических наук, руководитель московского представительства Международного центра гоминологии. Игорь Бурцев практически всю жизнь посвятил изучению снежного человека.

— Это не совсем верно. Видео было снято в 2016 году. Потом он два года не появлялся. Вот это я могу рассказать. В 2017 году 2 августа Алексей (будем так его называть) ехал за рулем с тремя девушками на машине "Жигули". Вдруг они увидели такое непонятное существо мохнатое, волосатое, вроде человек и в то же время не совсем человек. Это было 2 августа.

- Накануне, 1 августа они же ехали, но он был с двумя девушками, это его родственница, знакомая. Они ехали в другом немножко месте, в десяти километрах, в районе деревни Сафарово Бирского района. Вдалеке, где-то в 200 метрах, они увидели двуногое мохнатое существо. Оно ушло, скрылось за бугром, и они поехали дальше.

- 2 августа они уже ехали в районе деревни Ямашево и вдруг увидели, что и вдруг увидели, что существо просто приблизилось к машине. Они испугались и ехали. Но это существо погналось за ними и заскочило даже на багажник автомобиля и даже стукнуло ладонью по стеклу и продавило его, то есть оно раскололось, но оно не рассыпается, потому что оно на пленке. Они удрали все-таки, уехали оттуда. Девушки, которые сидели в машине внутри, на мобильный телефон снимали вот это существо и его выложили. Алексей выложил его в сеть только через 2 года.

- Он объяснил это тем, что он очень испугался. Даже перевал Дятлова ему пришел на ум, что это очень опасное дело. И он не выкладывал в сеть. В марте 2018 года он выложил это видео в сеть, но сначала анонимно. Потом его нашли мои коллеги и с ним Куртов провел несколько интервью. Но он очень въедливо задавал вопросы, немножко даже вызвал некоторое раздражение этого Алексея. Тот же Куртов сделал из этой съемки, он ее как бы стабилизировал, чтобы она не прыгала, сделал несколько кадров, вычленил. И по этим кадрам видны уже кое-какие определенные детали существа. В конце концов, и я тоже об этом узнал.

- Прошло время. И в том же 2016 году в другом районе Башкирии в районе заповедника "Иремель" ехали на машине два человека - Алексей и Вадим. Вдруг у них видеорегистратор снял существо, которое перебегало дорогу на двух ногах, видимо, босяком, потому что забрасывало снег. Это было 20 ноября 2016 года. Вот эти два случая.

- Вот мы и поехали разбираться с этими случаями. У меня не было возможности поехать раньше, так как я уезжал в США, где собрал очень много нового материала. Мы решили съездить и узнать кое-какие детали. Вот так это произошло. Там, где, они первый раз йети (в Сафарово), мы обнаружили свежие заломы на деревьях. Значит, они и сейчас там обитают.

- Потом мы поехали этот случай, съемку расследовать. Этот Алексей нам показал, как это было, где это было, как они ехали, где они там остановились и так далее. Наш биолог - Андрей Строганов, кандидат биологических наук убежден, что это все реальные съемки.

- Что, по вашему мнению, является доказательством того, что йети существует? Про снимки могут сказать, что их сделали сейчас.

- Мало ли, что могут сказать. Кому нравится считать, что это подделка, пусть считают, что это подделка. Что я могу сказать? А я уже на основании своего опыта убежден, что это реальная съемка.

- Как мы можем подтвердить? Мы вообще никому ничего не доказываем, потому что доказательства стоят в 100 раз дороже, так как нужна аппаратура, нужно выезжать на место, находиться там не день-два, а месяц хотя бы жить в палатке, и тогда он приходит.

-Приезжала группа из Екатеринбурга. Мне об этом сообщил Алексей Сумкин. Они приехали как раз на место заповедника "Иремель" и стояли там неделю. И целую неделю ночами слышали, как кто-то постоянно вокруг палатки вертелся, шум создавал, рычал и так далее. Какие-то следы были, похожие на человеческие. Пока мы ездили, я уже наткнулся на свидетельства из другого района. На реке Юрюзань тоже в Башкирии есть город Усть-Катав. Тоже выложили. Они на снегу, на льду даже, там была замершая вода, отпечатались следы босых человеческих ног, но большого размера — примерно я так оценил, потому что я видел эти фотографии 40-45 см длиною. Это в Усть-Катаве. Рыбак пришел рыбачить и увидел эти самые следы. Были и другие свидетельства людей. Башкирия в этом отношении не уникальна. Они широко здесь распространены. Видео привлекло наше внимание и мы решили уточнить кое-какие детали. Приехали с Андреем Строгановым и разобрались в этой обстановке. Все очень реально, убедительно.

- Были и другие случаи. Алексей, который снял это видео, рассказал, что у него были и другие встречи с йети. И даже после этого случая они пришли с братом и выложили ему еду: тушенку, сгущенку, и он взял. Они пришли и увидели, что тушенка съедена, а банка сгущенки сдавлена так, что из нее все вытекло, и он съел содержимое, видимо. Причем это было руками - явно видно. Не медвежьими когтями, а более округлыми пальцами.

— Йети — это все-таки человек или это животное?

— Мы уже давно пришли к выводу, что это люди смежные, не такие, как мы. У них очень высокий интеллектуальный уровень. Также они обладают паранормальными способностями, поэтому они умеют скрываться и не попадаются людям. Даже один товарищ мне написал, что он выставил камеру наблюдения, а они ее сломали. Они это дело воспринимают, не хотят фотографироваться. Так что это очень разумное существо. Конечно, йети - не обезьяна.

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