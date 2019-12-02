В угольной шахте под Волгоградом обнаружили челюсть древнего хищника

Российские ученые обнаружили под Волгоградом в угольной окаменевшую челюсть доисторического водного хищника. Сообщается, что у этого существа очень необычное строение зубов: они закручивались в спираль.

В процессе исследования ученые выяснили, что челюсть принадлежала геликоприону. Геликоприон - это вымершая рыба, которая, как полагают ученые, была предком некоторых современных акул. Эта рыба жила около 270 млн лет назад.

Особенность скелетов геликоприонов в том, что они со временем полностью разлагаются. Поэтому ученые смогли обнаружить только челюсть.

Ранее в Новой Зеландии ученые нашли скелет гигантского пингвина. Благодаря данной находке ученые смогли воссоздать внешний вид гигантских пингвинов.

Ученые выяснили, что в нем были черты обнаруженных ранее эоцен-олигоценовых гигантских пингвинов и гигантского пингвина Кайруку. Отличительные черты гигантских пингвинов от их современных в том, что они имели более длинные передние конечности и более длинный клюв. Это говорит о том, что у вымерших видов пингвинов была другая экологическая роль.