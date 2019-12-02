Археологи обнаружили ценную "валюту" эпохи неолита

Исследователи выявили, что в эпоху неолита люди имели свою ценную валюту. Тогда ею были не деньги, и не монеты. Ценной валютой тогда являлись "альпийские топоры".

Топор в эпоху неолита выполнял несколько функций. Специалисты выяснили, что тогда топор использовали не только как главный предмет для охоты и самозащиты. Также топор был и местной "валютой".

Топор имел очень высокую обменную стоимость. Это было связано с тем, что камень, из которого его изготавливали, отличался высокой прочностью и устойчивостью, поэтому топоры были устойчивы к трению и разрушению.

Это позволяло пользоваться топором в течение многих лет. Но топор могли переделывать или ремонтировать в случае необходимости или при передаче от одного сообщества к другому.