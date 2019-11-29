В Троице-Сергиевой лавре обнаружили огромные печи XVI века

На территории Троице-Сергиевой лавры обнаружили несколько кирпичных надворных печей XVI века, в которых готовили пищу для паломников.

Археологи утверждают, что котлы, которые рассчитаны на большое количество людей, упоминаются в письменных источниках XIX века.

По найденным находкам ученые могут выяснить, как жили в обители в ту эпоху.

В житии Сергия Радонежского говорится, что он перед смертью завещал монахам утешать и кормить всех паломников, которые приходят в монастырь. До этого ученые располагали только письменными источниками этой традиции, а данная находка является материальным доказательством.

Основания печей нашли около Смоленской церкви и колокольни. Также недалеко от них ученые обнаружили около 300 артефактов.