В Китае обнаружили окаменелости эмбрионы возрастом более 600 млн лет

В Китае в провинции Гуйчжоу, расположенной на юге страны, выявили доисторические формы жизни. По предварительной информации, в ходе раскопок ученые обнаружили останки эмбрионов, возраст которых более 600 млн лет.

Ученые были удивлены тем, что форма, которая предшествовала появлению животных и растений, имела много общих черт с более сложными структурами.

Посредством выявления окаменелости Caveasphaera было положено начало процесса формирования тканей и органов некоторых животных.

Ученые отмечают, что таким образом смогли уловить этап эволюции, который длился до появления первых крупных живых существ на нашей планете.