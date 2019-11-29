В Китае в провинции Гуйчжоу, расположенной на юге страны, выявили доисторические формы жизни. По предварительной информации, в ходе раскопок ученые обнаружили останки эмбрионов, возраст которых более 600 млн лет.
Ученые были удивлены тем, что форма, которая предшествовала появлению животных и растений, имела много общих черт с более сложными структурами.
Посредством выявления окаменелости Caveasphaera было положено начало процесса формирования тканей и органов некоторых животных.
Ученые отмечают, что таким образом смогли уловить этап эволюции, который длился до появления первых крупных живых существ на нашей планете.
Представители творческой интеллигенции России написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили его не принимать закон об иноагентах.