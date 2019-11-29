В Башкирии ищут следы попавшего на видео снежного человека

Ученые Международного центра гоминологии прибыли в Башкирию с целью найти следы снежного человека. "Йети" удалось снять на видео весной этого года в районе Бирска.



В Башкирию прибыли ученые для поиска следов снежного человека

На кадрах видео можно рассмотреть существо, образ которого напоминает человеческий. Существо находилось в поле. Ученые планируют изучить обстоятельства появления "йети" в регионе. Также они планируются пообщаться с очевидцами.

Ученые будут работать под руководством специалиста в области гоминологии, кандидата исторических наук Игоря Бурцева. Он с 1965 года исследует снежных людей.

Также Бурцев - участник и организатор многих поисковых экспедиций.