Исследование: неандертальцы могли вымереть без влияния сапиенсов

Ученые из Нидерландов провели цифровую симуляцию популяционной динамики неандертальских групп. На популяцию влияли три фактора: колебания количества рождений и смертей (самцов и самок), оптимальная численность группы и скрещивание между близкими членами групп.

В результате исследования ученые пришли к выводу, что причинами вымирания неандертальцев стали законы демографии и популяционной генетики.

Ранее считалось, что неандертальцы вымерли, не выдержав конкурентной борьбы за ресурсы с сапиенсами. Однако результаты нового исследования не подтвердили данную гипотезу.

Ученые из Калифорнии и Иерусалима в качестве одной из вероятных причин вымирания неандертальцев назвали болезни, к которым у современных людей уже выработан иммунитет.

Специалисты пришли к такому выводу на основании исследования археологических данных.