Найдены останки воина, чья история запечатлена в Розеттском камне

Археологи нашли останки воина, который погиб около 2200 лет назад. По мнению ученых, эти останки служат доказательством того, что восстание, о котором говорится в тексте на Розеттском камне является реальным историческим событием.

Археолог Роберт Литтман заявил, что найденный воин, скорее всего, был убит в ходе древнеегипетского восстания.

Розеттский камень, датирующийся 196 годом до н.э., содержит три текста.

В тексте говорится о победе Птолемея V над повстанцами-египтянами. Также в тексте указаны даты восстания — с 206 г. до н. э. по 186 г. до н. э. Иными словами, восстание продолжалось в течение 20 лет.

Скелет воина не имеет признаков захоронения. Рядом со скелетом ученые нашли наконечники стрел и снаряды для катапульты.

Выше останков воина, а также под ним, были найдены монеты.