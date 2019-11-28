В Египте обнаружены саркофаги возрастом 3500 лет

Французские археологи обнаружили в древнеегипетском некрополе Луксора три саркофага, возраст которых 3500 лет. Саркофаги изготовлены из дерева, но они хорошо сохранились.

Крышки саркофагов сделаны в виде фигуры человека, сверху они расписаны яркими красками. Также сохранились и иероглифические надписи. Если ученые смогут их расшифровать, то они разгадают загадку необычного погребения.

Известно, что саркофаги предназначены для женщин. Длина двух саркофагов - 190 сантиметров, а длина третьего — 195 сантиметров.

Ученые сообщили, что найденные артефакты относятся к XVIII династии фараонов.

Стоит отметить, что в Египте мумифицировали не только людей, но и животных, и птиц. Так, недалеко от пирамид Гизы обнаружили мумии крокодилов, соколов, телят.

Львы были священными животными в Египте, но их мумии находят довольно редко.