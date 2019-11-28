Французские археологи обнаружили в древнеегипетском некрополе Луксора три саркофага, возраст которых 3500 лет. Саркофаги изготовлены из дерева, но они хорошо сохранились.
Крышки саркофагов сделаны в виде фигуры человека, сверху они расписаны яркими красками. Также сохранились и иероглифические надписи. Если ученые смогут их расшифровать, то они разгадают загадку необычного погребения.
Известно, что саркофаги предназначены для женщин. Длина двух саркофагов - 190 сантиметров, а длина третьего — 195 сантиметров.
Ученые сообщили, что найденные артефакты относятся к XVIII династии фараонов.
Стоит отметить, что в Египте мумифицировали не только людей, но и животных, и птиц. Так, недалеко от пирамид Гизы обнаружили мумии крокодилов, соколов, телят.
Львы были священными животными в Египте, но их мумии находят довольно редко.
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