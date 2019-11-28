Зачем древние египтяне мумифицировали животных?

Археологи обнаружили в Египте набитый сокровищами древний тайник. В нем хранилось 75 деревянных и бронзовых статуй и пять мумий льва. Также археологи нашли мумифицированных кошек, кобр, крокодилов и скарабеев.

Ассоциированный член Королевского египтологического общества Саид Гафуров в интервью "Правде.Ру" рассказал, зачем древние египтяне мумифицировали животных.

- У этого фактически есть три, а, может быть, даже четыре линии мотивации.

Во-первых, были религиозные соображения. Значительная часть мумий животных ассоциировали с богами. Самый известный вариант — это богиня Бастет, которую изображали в виде кошки. Были боги в виде крокодила и других животных. Это первая линия мотивации.

Вторая линия мотивация очень простая — это любовь к домашним животным. Многие люди, как раньше, так и сейчас настолько любят своих животных, что надеются, что после их ухода на радугу они будут жить в будущем. Сохранность тела облегчает воскрешение.

Третье соображение — это, что у нас называется просто "понты". Мумификация — дорогое удовольствие. Оно было популярно среди богатых слоев населения. Таким способом люди демонстрировали свое богатство.

Конечно, никакого Древнего Египта не существует, потому что 3 тысячи лет существовала страна и 3 тысячи лет менялось решительно все. Тем не менее, есть такое мнение, что в Древнем Египте существовал недостаток промышленных производств, то есть очень богатым людям было трудно найти, на что тратить деньги для демонстрированного поведения, а жрецы, специалисты по мумиям были высокооплачиваемыми. И люди просто тратили излишки своих денег. Есть такая концепция, особенно это относится к Древнему царству, к додинастическому периоду. Такие три базовые линии.

И, кроме того, существовала четвертая линия, тоже связанная с религией. Мумификация любимых животных осуществлялась вместе с мумификацией их хозяев. Умерщвляли, чтобы в той загробной жизни хозяева встретили любимых домашних животных.