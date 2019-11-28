Специалисты выяснили дату и место появления Homo sapiens

Ученые из Австралии в результате исследования выяснили, где и когда появились предки современных людей.

На основе полученных данных ученые изучили информацию о гаплогруппе L0, потом дополнили ее другими видами данных. В итоге специалисты пришли к выводу, что первые представители Homo Sapiens появились 200 000 лет назад к югу от бассейна реки Замбези.

До этого здесь была система озер Макгадикгади, что в сочетании с благоприятным климатом делало местность подходящей для жизни. Люди жили здесь на протяжении 70 тысяч лет. Из-за изменений климатических условий население было вынуждено мигрировать.

Первая волна расселения людей началась 130 тысяч лет назад, когда люди переселились на северо-восток Африки. Вторая волна началась 110 тысяч лет назад, в тот период люди переселились в юго-западную часть Африки.

Небольшая часть осталась там, где зародился современный человек, что привело к возникновению разнообразия генетического, культурного и этнического разнообразия людей.