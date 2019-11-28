Найден птерозавр, напоминающий дракона из "Игры престолов"

В Германии в 1984 году обнаружили неизвестный вид птерозавров. Эти останки хранились в музее естественной истории в Штутгарте. Недавно международная группа ученых исследовали их. В результате они назвали эволюционную линию вымерших ящеров Targaryendraconia — в часть дома Таргариенов из сериала "Игра престолов". Этот вид динозавров, который получил название Targaryendraco wiedenrothi, похож на драконов из популярного тв-шоу.

Эти останки принадлежали птерозаврам, размер крыльев которых достигал 8 метров. У этих летающих динозавров были длинные и острые морды с большими зубами. Эти существа были похожи на драконов из "Игры престолов".

Так как автор данного исследования Родриго Пегас признался, что ему очень нравится это шоу, поэтому он хотел, чтобы название нового вида динозавров было связано с его названием.

Стоит отметить, что драконы из "Игры престолов" имеют большое количество фантастических особенностей, которые отличают их то настоящих птерозавров.