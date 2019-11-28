Археологи предполагают, что найденная амазонка жила около 2600 лет назад. Ученым удалось определить, что она много раз участвовала в боях, которые оставили на ее теле неизгладимые следы.
В левом колене амазонки остался железный наконечник стрелы, который когда-то не извлекли лекари. Эта рана зажила задолго до ее кончины, а вот другие раны — нет.
Археологи смогли по керамике и украшениям, обнаруженным в могиле, определить возраст захоронения: они датировали его VIII-VI веками до н. э. По современным меркам, амазонка была очень молода — ей было около 20 лет. Тогда люди жили мало и, скорее всего, для своих современников она не была юной. Содержимое могилы говорит о том, что амазонка принадлежала к элите тогдашнего общества.
При жизни девушка была очень сильной и мускулистой. Скорее всего она была лучницей и часто ездила верхом. Она умерла из-за ран, нанесенных мечом или топором.
Останки амазонки были обнаружены в могильнике Бовер I на севере Армении. 2600 лет назад эта территория принадлежала государству Урарту.
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