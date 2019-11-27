Во Франции нашли древнюю кельтскую гробницу

Археологи в ходе раскопок во Франции обнаружили удивительное древнее захоронение: оно включает в себя колесницу и подземный ход. Ученые выяснили, что возраст данной находки составляет около 2000 лет.

Ранее здесь находили артефакты, которые датируются V веком до н.э. В процессе исследования культурных слоев ученые пришли к выводу, что люди жили здесь вплоть до позднего Средневековья. Больше всего ученых заинтересовало захоронение.

Археологи обнаружили три погребальных комплекса, в которых находились останки десятков человек. В одном из них обнаружили гробницу с колесницей, запряженной лошадью. Такой тип захоронений характерен для римского периода, но был распространен и у кельтов.

Ученые выяснили, что человек был похоронен с некоторыми ритуальными предметами: браслетом и железной застежкой - фибулой. Специалистам еще нужно будет определить возраст захоронения. По предварительной информации ему может быть около 2000 лет.

Рядом был обнаружен хорошо сохранившийся подземный ход, ведущий в просторное подземелье. По мнению ученых, оно использовалось для бытовых целей. Также возможно, что в нем хранили вещи, продукты питания. Например, в подземелье ученые нашли керамику, которая относится к III веку.

Также были найдены следы фундаментов зданий, несколько ям для обработки сырья, остатки мебели и очагов, кости животных. Среди находок периода позднего Средневековья выделяются остатки кустарных мастерских, в одной из которых обнаружили ткацкий станок.