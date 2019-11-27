Археологи обнаружили в Египте набитый сокровищами древний тайник

Археологи обнаружили в Египте древнюю сокровищницу, в которой хранилось 75 деревянных и бронзовых статуй и пять мумий льва. Данная находка была обнаружена в некрополе в Саккаре.

Также археологи нашли мумифицированных кошек, кобр, крокодилов и скарабеев. Кроме того, ученые раскопали несколько статуй, изображающих богов, среди них: Анубис, бог мира мертвых Осирис и бог войны Сехмет.

Ученые выяснили, что статуи датируются VII в. до н.э. В то время у власти находилась 26-ая династия фараонов.

Сокровищница находились у подножия храма богини любви и плодородия Бастет: ее священным животным была кошка.

Ранее сообщалось, что в Египте в процессе археологических раскопок в южной части города Луксор были обнаружены 20 деревянных саркофагов. Ученые предполагают, что в них находятся мумии.