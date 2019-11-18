В Индии хвостатого мальчика считают воплощением бога

В Индии шестилетнего мальчика с маленьким хвостиком на спине объявили воплощением бога.

О необычном ребенке рассказал ТК РЕН-ТВ.

У жителя Дели Шивама Кумара с рождения на спине был небольшой лохматый хвостик, к шести годам он вырос до размера четырех сантиметров.

По словам матери мальчика, к ним в дом часто приходят паломники, которые считают ребенка воплощением обезьяноподобного бога Ханумана.

По совету гуру, семья пыталась ограничить общение паломников с ребенком, однако верующие все равно приходят.

Бабушка хвостатого мальчика рассказала, что у ее внука много общего с обезьянами: "Он ржет, как обезьяна, все время скачет, переворачивается и висит ногами вверх, как это делают обезьяны. Раньше мы думали, что это пройдет с возрастом. В то же время это признак того, что он может быть воплощением Ханумана".

Культ Ханумана — один из самых почитаемых в индуизме, он считается покровителем сельских жителей и наставником при обучении.

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