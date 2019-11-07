Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В США запечатлели на видео следующий за пассажирским самолетом НЛО

Непознанное » Уфология print

Очевидцу из США удалось снять на видео светящийся неопознанный летающий объект, который преследовал за самолетом. Данный инцидент привлек внимание знаменитого уфолога Скотта Уоринга.

Это произошло на территории штата Колорадо. Пассажир наблюдал за самолетом, когда вдруг увидел нечто странное. 

Он зафиксировал НЛО, который, как он считает, летел на самолетом, чтобы измерить уровень загрязняющих веществ.

Мужчина утверждает, что даже инопланетяне беспокоятся о том, что жители Земли делают со своей планетой. Он убежден, что правительство, которое финансирует  секретные программы по распылению разных веществ в атмосфере, должно уже сделать соответствующие выводы.

Знаменитый уфолог Скотт Уоринг убежден, что пассажиру действительно удалось снять на видео 

НЛО. 

Фото: tiwtter.com

 

Темы сша нло самолет уфология инопланетяне
Актуальная аналитика
Прогнозы и статистика
Эксперт: нужен отцовский капитал для повышения рождаемости
Путешествия
Куда можно поехать без визы?
Авто
Свободные от бензина: сколько электромобилей в России
Новости Все >
В США запечатлели на видео следующий за пассажирским самолетом НЛО
Очередная ученица Тутберидзе исполнила четверной прыжок
Открытие: комнатные растения не очищают воздух в помещении
Зеппельт: Россию отстранят от Олимпиады из-за отягчающих обстоятельств
Футболист Тарасов признался, что может дать "леща" женщине
Макрон: "НАТО впал в кому"
В Хакасии начальника пожарной части обвиняют в поджоге домов
Счетная палата предупредила о риске сокращения численности россиян
Туктамышева усложнила программу перед Гран-при Китая
В Китае подросткам запретили играть в онлайн-игры по ночам
Последние материалы
Эксперт: нужен отцовский капитал для повышения рождаемости
В США запечатлели на видео следующий за пассажирским самолетом НЛО
Очередная ученица Тутберидзе исполнила четверной прыжок
Куда можно поехать без визы?
Открытие: комнатные растения не очищают воздух в помещении
Зеппельт: Россию отстранят от Олимпиады из-за отягчающих обстоятельств
Свободные от бензина: сколько электромобилей в России
Футболист Тарасов признался, что может дать "леща" женщине
Макрон: "НАТО впал в кому"
Зачем нужны торфяные таблетки
Популярное
Здоровье
Исследователи рассказали, как организм предупреждает о раке кишечника

Исследователи проанализировали данные более 120 тысяч человек.

Исследователи рассказали, как организм предупреждает о раке кишечника
Как самому приготовить незамерзайку? Три простых рецепта
Авто
Как самому приготовить незамерзайку? Три простых рецепта
Силовые структуры
Минобороны жестко ответило Поклонской на пост о Шамсутдинове
Общество
"Не клоачный, а фашистский": еще один профессор ВШЭ о русском языке
Любовь Степушова В Болгарии потребовали отмены визита Путина Любовь Степушова Игорь Буккер Китайцы были первыми в Европе гастарбайтерами Игорь Буккер Константин Кузнецов Суды над животными — как казнили братьев наших меньших Константин Кузнецов
Комментарии
Как грамотно подойти к выбору кредита
Открытие: комнатные растения не очищают воздух в помещении
Зачем нужны торфяные таблетки
Минобороны жестко ответило Поклонской на пост о Шамсутдинове
Кадыров: наказывать за оскорбления в сети надо "убивая, сажая, пугая"
Футболист Тарасов признался, что может дать "леща" женщине
Почти 50% россиян выступили за возвращение смертной казни
Кадыров: наказывать за оскорбления в сети надо "убивая, сажая, пугая"
Почти 50% россиян выступили за возвращение смертной казни
Российские военные могут одним ударом лишить США всех авианосцев
Почти 50% россиян выступили за возвращение смертной казни
Почти 50% россиян выступили за возвращение смертной казни
Горбачев одобрил политику СССР при крушении Берлинской стены
Двух болельщиков "Селтика" подрезали в Риме
Шамсутдинов рассказал отцу, что застрелил сослуживцев из-за дедовщины
Шамсутдинов рассказал отцу, что застрелил сослуживцев из-за дедовщины
Путина попросили проконтролировать расследование забайкальской трагедии
Исследование: средний класс является самым закредитованным в России
Шамсутдинов рассказал отцу, что застрелил сослуживцев из-за дедовщины
Кадыров: наказывать за оскорбления в сети надо "убивая, сажая, пугая"
Шамсутдинов рассказал отцу, что застрелил сослуживцев из-за дедовщины
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ