В США запечатлели на видео следующий за пассажирским самолетом НЛО

Очевидцу из США удалось снять на видео светящийся неопознанный летающий объект, который преследовал за самолетом. Данный инцидент привлек внимание знаменитого уфолога Скотта Уоринга.

Это произошло на территории штата Колорадо. Пассажир наблюдал за самолетом, когда вдруг увидел нечто странное.

Он зафиксировал НЛО, который, как он считает, летел на самолетом, чтобы измерить уровень загрязняющих веществ.

Мужчина утверждает, что даже инопланетяне беспокоятся о том, что жители Земли делают со своей планетой. Он убежден, что правительство, которое финансирует секретные программы по распылению разных веществ в атмосфере, должно уже сделать соответствующие выводы.

Знаменитый уфолог Скотт Уоринг убежден, что пассажиру действительно удалось снять на видео

НЛО.

Фото: tiwtter.com